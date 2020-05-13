В Бугульме застряло шоу байкальских нерп, администратор подрабатывает таксистом, чтобы прокормить животных

Фото: пресс-служба уполномоченного при президенте РТ по защите прав предпринимателей

Администратор пензенской труппы «Водное шоу байкальских нерп» Руслан Яхин, которая застряла в Бугульме, обратился на горячую линию бизнес-омбудсмена РТ с просьбой помочь. Об этом «Реальному времени» сообщил пресс-секретарь уполномоченного при президенте РТ по защите прав предпринимателей Александр Андреев.



По словам Яхина, в январе шоу отправилось с гастролями по городам Татарстана. Его звездами стали три двухгодовалые байкальские нерпы Алиса, Степа и Фил. Шоу выступало в том числе бесплатно для детских домов и приютов, но из-за коронавируса выступления пришлось остановить. Так как все деньги труппы были вложены в рекламу выступлений и подготовку гастролей, покинуть Бугульму команда не смогла.

Управляющая бугульминским ТЦ «Эссен» (АО «Эссен Продакшн АГ») бесплатно предоставила площадку рядом с временно закрытым батутным парком, там труппа оплачивает только коммунальные расходы. В Роспотребнадзоре сообщили, что условия содержания животных хорошие, что подтвердила инспекция ведомства. Однако сейчас очень остро стоит вопрос питания животных.

Каждый день нерпы потребляют 5—8 килограммов свежемороженой рыбы. Чтобы заработать деньги на оплату коммунальных расходов и покупку еды для животных, Яхин вынужден был устроиться в Бугульме на работу таксистом, однако денег не хватает даже на еду.

