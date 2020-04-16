Казанский океанариум может закрыться из-за повышения стоимости аренды

Казанский океанариум может закрыться из-за повышения стоимости аренды в пять раз. Об этом «Реальному времени» сообщили представители океанариума.

По их словам, попытки урегулировать конфликт с арендодателем не венчаются успехом, поскольку он не идет на контакт. Ситуация усугубилась и из-за введенного ранее режима самоизоляции: океанариум закрыт и не приносит доход. Однако «заморозить» работу нельзя. Инвесторы океанариума за счет собственных средств выплачивают зарплаты сотрудникам и заботятся о всех обитателях.

Его владельцы отмечают, что переехать из здания РК Fun Park не представляется возможным, потому что большинство обитателей во время переезда могут погибнуть. Животные, в том числе и краснокнижные виды, за эти годы выросли и не транспортабельны, редкие рыбы не выдержат переезд, ведь им нужно постоянное поддержание особенной жизненной среды.

«Океанариум находится в тяжелом, по сути в безвыходном положении», — резюмировали представители, попросив всех неравнодушных о помощи.