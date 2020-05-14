В Татарстане выявлен 61 новый заболевший: все пациенты — контактные

Фото: Официальный Татарстан

Сегодня в Татарстане подтвержден 61 новый случай коронавирусной инфекции. Все новые зараженные являются контактными. Это значит, что ни один новый случай заражения не является завозным.



По информации штаба по борьбе коронавирусом в РТ, госпитализированы 20 человек, 41 получает лечение на дому — у этих пациентов легкая или бессимптомная форма.

По возрастным группам:

До 18 лет — 1

От 18 до 30 — 12

От 30 до 50 — 18

От 50 до 60 — 7

От 60 до 70 — 13

От 70 до 80 — 5

От 80 до 90 — 5

Старше 90 — 0



Большинство заболевших выявлено в Казани (24) и Челнах (25). Два человека — в Алькеевском районе. По одному в Азнакаевском, Балтасинском, Верхнеуслонском, Дрожжановском, Елабужском, Зеленодольском, Лаишевском, Менделеевском, Тукаевском, Ютазинском.



Итого в Татарстане выявлено 1980 случаев COVID-19. Выздоровело 843 человека (+103 за сутки).



Напомним, что в Татарстане введен особый масочно-перчаточный режим. При нахождении в общественных местах необходимо надевать маку и перчатки.