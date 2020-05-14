В Татарстане выявлен 61 новый заболевший: все пациенты — контактные
Сегодня в Татарстане подтвержден 61 новый случай коронавирусной инфекции. Все новые зараженные являются контактными. Это значит, что ни один новый случай заражения не является завозным.
По информации штаба по борьбе коронавирусом в РТ, госпитализированы 20 человек, 41 получает лечение на дому — у этих пациентов легкая или бессимптомная форма.
По возрастным группам:
До 18 лет — 1
От 18 до 30 — 12
От 30 до 50 — 18
От 50 до 60 — 7
От 60 до 70 — 13
От 70 до 80 — 5
От 80 до 90 — 5
Старше 90 — 0
Большинство заболевших выявлено в Казани (24) и Челнах (25). Два человека — в Алькеевском районе. По одному в Азнакаевском, Балтасинском, Верхнеуслонском, Дрожжановском, Елабужском, Зеленодольском, Лаишевском, Менделеевском, Тукаевском, Ютазинском.
Итого в Татарстане выявлено 1980 случаев COVID-19. Выздоровело 843 человека (+103 за сутки).
Напомним, что в Татарстане введен особый масочно-перчаточный режим. При нахождении в общественных местах необходимо надевать маку и перчатки.Общество Татарстан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым