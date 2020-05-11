С завтрашнего дня снимут заслоны на въездах в города Татарстана
С завтрашнего дня снимут заслоны на въездах в города Татарстана. Об этом сообщил замминистра МВД РТ — начальник полиции Алексей Соколов.
Заслоны для контроля пассажиров транспортных средств действовали с 1 апреля в 14 городах. За это время было выявлено почти 5 тыс нарушений режима самоизоляции. С 7 утра 12 мая заслоны на въездах в города прекращают работу.
«Реальное время» ведет прямую трансляцию с брифинга.Общество Татарстан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым