С завтрашнего дня снимут заслоны на въездах в города Татарстана

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С завтрашнего дня снимут заслоны на въездах в города Татарстана. Об этом сообщил замминистра МВД РТ — начальник полиции Алексей Соколов.

Заслоны для контроля пассажиров транспортных средств действовали с 1 апреля в 14 городах. За это время было выявлено почти 5 тыс нарушений режима самоизоляции. С 7 утра 12 мая заслоны на въездах в города прекращают работу.

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