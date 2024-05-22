Цифровая платформа Минэкологии Татарстана стала лучшим проектом в области цифровизации экологии на ЦИПР-2024
Цифровая платформа отрасли экологии и природопользования от Минэкологии Татарстана признана лучшим проектом в области цифровизации экологии.
Соответствующий диплом получил министр экологии Александр Шадриков в рамках конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР-2024), которая проходит с 21 по 24 мая в Нижнем Новгороде.
Напомним, платформу начали разрабатывать в 2022 году. Она состоит из трех функциональных подсистем («Недра», «Госнадзор» и «Экомониторинг»).Общество Татарстан