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Цифровая платформа Минэкологии Татарстана стала лучшим проектом в области цифровизации экологии на ЦИПР-2024

21:53, 22.05.2024

Цифровая платформа отрасли экологии и природопользования от Минэкологии Татарстана признана лучшим проектом в области цифровизации экологии.

Соответствующий диплом получил министр экологии Александр Шадриков в рамках конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР-2024), которая проходит с 21 по 24 мая в Нижнем Новгороде.

Напомним, платформу начали разрабатывать в 2022 году. Она состоит из трех функциональных подсистем («Недра», «Госнадзор» и «Экомониторинг»).

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