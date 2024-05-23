Товарооборот между Россией и Африкой вырос на 30%

Фото: Динар Фатыхов

В 2023 году товарооборот между Россией и странами Африки вырос на 30%. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление главы МИД России Сергея Лаврова на приеме по случаю Дня Африки.

— В прошлом году он вырос на 30% и составил около 25 миллиардов долларов, — отметил Сергей Лавров.

Напомним, товарооборот между Россией и Индией значительно увеличился в первом квартале 2024 года. По данным индийского Министерства промышленности и торговли, общий объем торговли в этот промежуток времени между двумя странами достиг рекордных $17,5 млрд.

Разиль Самигуллин