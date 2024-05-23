С 1 июля заработает пилотная программа электронных разрешений на въезд в Израиль

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С 1 июля туристы из большинства стран, с которыми действует безвизовый режим, включая Россию, смогут получить электронное разрешение на въезд в Израиль. Об этом сообщает израильское Управление народонаселения и миграции.

Ранее министерство туризма Израиля сообщало, что в 2024 году в стране начнет действовать система Electronic Travel Authorization (ETA), которая подразумевает, что путешественникам необходимо будет заранее запрашивать разрешения на въезд.

Напомним, с 29 мая Норвегия начнет отказывать во въезде россиянам, прибывающим для туризма. При этом для некоторых будут действовать исключения. Это коснется тех россиян, которые приезжают в гости к проживающим в Норвегии близким родственникам.

Разиль Самигуллин