У Microsoft произошел масштабный сбой в работе популярных сервисов

Пользователи из разных стран сообщают о проблемах с популярными сервисами Microsoft, передает «Газета.ru». Как пишет издание Daily Mail, сбой произошел в работе поисковой системы Microsoft Bing Search и чат-бота с искусственным интеллектом на базе GPT-4 Copilot. Первые проблемы были зафиксированы несколько часов назад.

На данный момент Microsoft не раскрыл причины сбоя, и неизвестно, когда сервисы будут восстановлены.

Некоторые пользователи, пытающиеся посетить Bing.com, видят ошибку или серую веб-страницу в панели поиска. Другим пользователям выдается сообщение о том, что «Bing недоступен, но все должно вернуться к нормальному режиму работы очень скоро».

Кроме того, сообщается о сбоях в работе поисковика DuckDuckGo. Согласно данным Downdetector, тысячи пользователей из различных стран столкнулись с проблемами при использовании этого сервиса.

Напомним, с 16 мая корпорация Microsoft начала отключение российских корпоративных клиентов от своих облачных продуктов.