В Татарстане в ближайшие дни ожидается переменчивая погода до +29 градусов

Фото: Максим Платонов

В Татарстане в ближайшие дни ожидается переменчивая погода до +29 градусов. В прошедшие сутки в республике отмечалась малооблачная сухая погода. В дневные часы воздух прогрелся до +18... +21˚, ночью температуры понижались до +1... +9˚, на востоке республики местами на почве отмечались заморозки до -1˚.

Сегодня днем также без осадков, в полдень в республике было всего +11... +14˚. В предстоящие сутки, 24 мая, также под влиянием области повышенного атмосферного давления сохранится сухая погода. Минимальные температуры воздуха ночью составят 0... +3˚, на почве и местами в воздухе ожидаются заморозки 0... -5˚, днем воздух прогреется до +15... +20˚.

Ночью и утром 25 мая Татарстан будет находиться под влиянием теплого фронта — местами прогнозируется небольшой дождь, температуры воздуха составят +3... +8˚, в западных районах — до +12˚. Днем республика окажется в теплом секторе северного циклона — осадки маловероятны, ожидается сильный западный ветер до 15—16 м/с, температурный фон повысится до +24... +29˚.

По предварительному прогнозу Гидрометцентра Татарстана, в начале следующей недели, 27 и 28 мая, наш регион вновь окажется под влиянием смещающегося с севера антициклона. Осадков в этот период не прогнозируется. Температурный фон составит: 27 мая ночью +2... +7˚, днем не выше +11... +16˚; 28 мая в ночные часы прогнозируется +1... +6˚, в отдельных районах возможны заморозки, днем воздух прогреется до +19... +24˚.

Напомним, аномальные скачки температуры, наблюдаемые в Татарстане, скоро сменит стабильная теплая погода, а повышение среднесуточных показателей температуры начнется с выходных.

Разиль Самигуллин