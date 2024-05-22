Информация о приостановке международных полетов авиакомпании «Победа» не соответствует действительности

Фото: Максим Платонов

Появившаяся ранее информация о приостановке международных полетов авиакомпании «Победа» с июля этого года не соответствует действительности. Об этом сообщает ТАСС.

Напомним, пассажиропоток в российских аэропортах за первые 4 месяца 2024 года вырос на 7%, достигнув 60,8 млн человек. Это свидетельствует о росте востребованности авиаперевозок среди пассажиров.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Разиль Самигуллин