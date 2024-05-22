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Информация о приостановке международных полетов авиакомпании «Победа» не соответствует действительности

21:52, 22.05.2024
Информация о приостановке международных полетов авиакомпании «Победа» не соответствует действительности
Фото: Максим Платонов

Появившаяся ранее информация о приостановке международных полетов авиакомпании «Победа» с июля этого года не соответствует действительности. Об этом сообщает ТАСС.

Напомним, пассажиропоток в российских аэропортах за первые 4 месяца 2024 года вырос на 7%, достигнув 60,8 млн человек. Это свидетельствует о росте востребованности авиаперевозок среди пассажиров.

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Разиль Самигуллин
Общество

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