«Ведь я круглый сирота, брошенный в омут бессердечных людей»

ТЮЗ устроил юбилей Гузель Шакирзяновой, дав премьеру по Островскому

Фото: предоставлено пресс-службой казанского ТЮЗа

Последняя премьера в этом сезоне в Казанском ТЮЗе — «Без вины виноватые» Александра Островского в постановке Тимура Насирова. Пьесу поставили к юбилею Гузель Шакирзяновой, которая в этом году стала народной артисткой Татарстана. Спектакль показали в день рождения ее мужа, актера Сергея Мосейко, но главной звездой сцены стал Руслан Зубайраев.



Самая поющая актриса ТЮЗа

Режиссер-постановщик Тимур Насиров учился в СПбГАТИ, возглавлял три драматических театра — Воркутинский, Лысьвенский и новосибирский «Старый Дом». Классику ему ставить не впервой — к примеру, с тем же художником-постановщиком Никитой Сазоновым он работал в Магнитогорском театре драмы над «Повестями Белкина». Но также Сазонов сотрудничал и с главным режиссером Казанского ТЮЗа Радионом Букаевым — в прошлом году в «Мастеровых» вышел «Гиперболоид инженера Гарина». С Букаевым там же работали и художник по костюмам Мария Пиир, и художник по свету Сергей Гаевых, для которых и сотрудничество с Насировым — не первое.

Главная героиня пьесы Островского, актриса Елена Кручинина, возвращается в город, в котором прошла ее молодость. Ее играет Гузель Шакирзянова. После окончания Казанского театрального училища с 1996 года ТЮЗ — единственное место ее работы, при этом она начинала с музыкального училища и только потом поступила в КТУ, продолжая доучиваться. Как выпускник консерватории, она также отвечает за вокальные таланты труппы во многих постановках — сходу вспоминается «Книга силы» по сказкам Тукая. Словом, один из прекрасных символов театра. В 2019-м Шакирзянова снялась в фильме «Водяная» в роли уехавшей из родной деревни героини, картина шла в российском прокате.

Сергей Мосейко (слева) играет в день рождения, Павел Густов играет негодяя. предоставлено пресс-службой казанского ТЮЗа

Государственный пенсионер

Билеты на спектакль продаются и по «Пушкинской карте». «Без вины виноватые» — одна из последних пьес Островского, писатель сочинял ее два с лишним года и закончил в декабре 1883-го. Уже в январе ее показали почти одновременно в Малом и Александринском театрах.

В том же 1883-м драматург стал получать ежегодную премию от Александра III в три тысячи рублей, в 1884-м сочинил пьесу «Не от мира сего», в 1885-м был назначен заведующим репертуарной частью московских театров и начальником театрального училища, а в 1886-м скончался. Причем в Москве, как вспоминал драматург, он не получил приглашение на считки, хотя артисты изначально просили его самому прочесть пьесу. Кроме того, показали ее параллельно со спектаклем «Призраки счастья» (в авторах значится Крылов). Словом, в статьях драматурга о театрах немало скандального.

Самая яркая роль — у Руслана Зубайраева. предоставлено пресс-службой казанского ТЮЗа

Без пролога, но с почтением

Премьера спектакля проходила в день рождения мужа Шакирзяновой. Сергей Мосейко играл барина Нила Стратоныча Дудукина, главного радетеля по части искусств в городе, исполняя знакомую ему роль почтенного ловеласа.

При этом Насиров избавился от пролога, в котором действие происходит за 17 лет до основных событий. Кручинина там носит фамилию Отрадина, она «девица благородного происхождения», у нее роман с местным чиновником Муровым (Павел Густов) и сын Гриша. Присматривающая за ним Арина Галчиха (Елена Синицына) сообщает, что ребенок помирает.

Об этом Кручинина вспоминает, напевая вполголоса в лучах света. То есть для нее это уже воспоминание, и действие комедии в четырех действиях начинается со второй части. Кручинину никто не помнит в городе, она много лет прожила в Европе, выбрала профессию актрисы и теперь ее блестяще принимают на родине. Используя успех, она заступается за актера Григория Незнамова (Руслан Зубайраев), который подрался с неким Мухобоевым. А Незнамов, заявившись к ней в гримерную с коллегой Шмагой (Дмитрий Язов в амплуа алкоголика), предъявляет ей претензию: возможно, ему по этапу было бы пойти сподручнее, ведь он безродный человек, выросший в приемной семье и не знавший любви.

Островский создает текст, в котором активно задействованы все актеры. Разве что у Галчихи эпизодическая роль — Елена Синицына проявляет свой талант изображать старушечью скороговорку, через которую героиня понимает, что сын ее, возможно, жив. Скажем, Нина Коринкина (Эльвина Сафина) завидует Кручининой, флиртует с коллегой Петей Миловзоровым (Валерий Антонов) и Дудукиным и манипулирует Незнамовым.

При этом вроде бы это мелодрама с характерной ролью сильной женщины. Но мы не видим, какой она была, каким негодяем проявил себя Муров. В момент тяжелого переживания Кручинина поет, так изображается ее погружение в прошлое вплоть до галлюцинаций. Вообще, был бы невероятно зрелищный ход, если бы бенефисом Шакирзяновой стал мюзикл или водевиль. Но получился оммаж Малому театру с чередой амплуа, ловкими шутками и темпоритмом, который позволяет и проговаривать ретроспективные монологи, и устраивать напряженные диалоги. Публика не заскучает: актеры красивы, восторженны, остроты работают.



Заметим, что спектакль может быть музыкальным, что доказала постановка Петра Фоменко в Вахтанговском театре в 1993 году (она получила Госпремию РФ в области литературы и искусства). Действие происходило в пространстве буфета, прозвучало около дюжины романсов.

При этом «Без вины виноваты» — скорее спектакль для Зубайраева. Да, у него, как у Шакирзяновой, нет перемен эффектных платьев, но есть внутренняя трагедия, которую он зрителю доносит — в традиционной манере, но все-таки. Кручинина же настолько крепко держит в себе всю боль растерзанного материнства, что зрителю надо догадываться об этом по нюансам. Вероятно, то была уже задача режиссера, чья смелость ограничилась редактурой текста. Впрочем, сейчас внимание к тому, насколько театры вольно обращаются с классикой, повышенное, так что большего от создателей и требовать не стоит.