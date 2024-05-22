Еврокомиссия увеличивает визовый сбор для иностранных туристов

Фото: Динар Фатыхов

Еврокомиссия приняла решение о повышении визового сбора для иностранных туристов, в том числе и россиян, до 90 евро за оформление визы в Европу. Новый регламент уже опубликован на сайте ведомства. Об этом сообщает Интерфакс.

Комиссия проанализировала динамику общего уровня инфляции в масштабах ЕС и средней заработной платы государственных служащих государств-членов в период с 1 июля 2020 года по 1 июля 2023 года. В результате было принято решение увеличить размер визового сбора на 12,5%.

Согласно новому регламенту, сбор за оформление визы в страны ЕС вырастет с 80 до 90 евро, а для детей до 12 лет — с 40 до 45 евро. Регламент вступает в силу 11 июня.

Напомним, 1 мая российское посольство в Шри-Ланке ожидает получения от правительства страны сведений о бесплатных визах для российских туристов, сообщил глава пресс-службы посольства России Герман Федоров.

Разиль Самигуллин