Производителя шоколада Milka оштрафовали на 337,5 млн евро

Американская кондитерская компания Mondelez (производитель Oreo, Alpen Gold, Milka, Toblerone) оштрафована Еврокомиссией за злоупотребление доминирующим положением на рынке шоколада. По сообщению «Газеты.ru», сумма штрафа составила 337,5 миллиона евро.

Комиссия пришла к выводу, что Mondelez в период с 2012 по 2019 год нарушала законодательство, ограничивая территории в Европейском союзе, на которых оптовые покупатели могли перепродавать свою продукцию. Кроме того, по данным ЕК, с 2006 по 2020 год компания не давала дистрибьюторам отвечать на запросы на продажу продукции в других европейских странах. В результате разница в ценах на продукцию Mondelez в соседних странах ЕС могла достигать 40%.

Стоит отметить, что это не первый случай, когда Еврокомиссия штрафует крупного производителя за нарушение антимонопольного законодательства. Ранее ЕК оштрафовала крупнейшего в мире производителя пива Anheuser-Busch InBev на 200 миллионов евро за ограничение более дешевого импорта популярного пива Jupiler из Нидерландов в Бельгию.