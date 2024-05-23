Жители Татарстана потратили более 2 млрд рублей на ювелирные изделия в первом квартале 2024 года

Фото: Олег Тихонов

По итогам первого квартала 2024 года жители Татарстана потратили более 2 млрд рублей на ювелирные изделия. По республике рынок вырос на 29%, сообщили «Реальному времени» в аналитическом центре Sokolov.

Первый квартал — период повышенного спроса в ювелирной рознице, так как на него приходятся праздники 23 Февраля и 8 Марта, а также День всех влюбленных. В Татарстане вырос и средний чек на ювелирные украшения: в сравнении с началом прошлого года он увеличился на 25% и составил 7 253 рубля. В среднем по стране этот показатель вырос на 17% и составил 8 650 рублей. Средний чек в Казани достиг 8 319 рублей.

Алина Колпакова, руководитель Аналитического центра Sokolov, считает, что рост рынка обусловлен увеличением онлайн-продаж ювелирных изделий. Их доля в общей структуре российского ювелирного рынка выросла с 23% на начало года до 28% в марте. Также на возросший спрос повлияло увеличение среднерозничных цен из-за роста учетной цены ЦБ РФ на золото на 12%. За первый квартал она составила 6 576 рублей за грамм.

Напомним, в преддверии 8 Марта 46% опрошенных женщин заявили, что хотели бы получить цветы. Косметике и парфюмерии обрадуются 32%, а ювелирным изделиям — 40%. Подарочный сертификат с радостью примут 31% опрошенных женщин, а сладости — 20%.

Разиль Самигуллин