День в истории 24 мая: первая телеграмма, Пол Маккартни в Москве, славянская письменность
Ключевые годовщины, дни рождения, интересные грядущие события 24 мая 2024 года
Сегодня отмечают День славянской письменности и культуры. 124 года назад в Петербурге спустили на воду будущий символ Октябрьской революции — крейсер «Аврора», 180 лет назад телеграфом Морзе была отправлена первая в мировой истории телеграмма, 226 лет назад в Казань прибыл русский император Павел I, 481 год назад скончался автор гелиоцентрической системы мира Николай Коперник. Главные события дня, ожидающиеся и прошедшие, — в традиционном обзоре «Реального времени».
Повестка
- Выездное заседание Комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству. В нем примут участие председатель комитета Александр Демин и раис Татарстана Рустам Минниханов.
- Заседание Кабмина Татарстана об итогах работы организаций топливно-энергетического и жилищно-коммунального комплексов республики в отопительный период 2023/2024 года с участием Минниханова.
- Встречи раиса Татарстана с первым заместителем министра труда и социальной защиты России Ольгой Баталиной и председателем правления Anadolu Group Тунджаем Озильханом.
- Старт Международного турнира по художественной гимнастике YOLDIZ CUP.
Кто родился: два русских нобелевских лауреата по литературе
- 1686 — немецкий физик Даниель Фаренгейт (скончался 16 сентября 1736 года). В историю мировой науки вошел как создатель первого в мире стеклянного ртутного термометра и температурной шкалы, носящей теперь его имя.
- 1743 — французский революционер, лидер якобинцев Жан-Поль Марат (скончался 13 июля 1793 года).
- 1819 — королева Великобритании в 1837—1901 годах Виктория (скончалась 22 января 1901 года). Она пробыла на троне более 63 лет — больше, чем любой другой британский монарх. Викторианская эпоха совпала с промышленной революцией и периодом наибольшего расцвета Британской империи.
- 1830 — русский художник Алексей Саврасов (скончался 8 октября 1897 года). Автор ставшего культовым пейзажа «Грачи прилетели».
- 1905 — советский писатель Михаил Шолохов (скончался 21 февраля 1984 года). Известен в первую очередь как автор романа-эпопеи «Тихий Дон», который был отмечен Нобелевской премией, романа «Поднятая целина», рассказа «Судьба человека».
- 1906 — хирург, генерал-полковник медицинской службы Александр Вишневский (скончался 19 ноября 1975 года). Первым в мире он провел операцию на сердце под местной анестезией, а также впервые в истории Советского Союза прооперировал сердце в условиях гипотермии и искусственного кровообращения. «Им лично была прооперирована не одна тысяча раненых воинов, из которых многие обязаны ему жизнью», — писал о роли Вишневского в Великой Отечественной войне маршал Советского Союза Г.К. Жуков. Много лет Вишневский занимал должность главного хирурга Министерства обороны.
- 1940 — русский поэт Иосиф Бродский (скончался 28 января 1996 года). «Пишу стихи. Перевожу. Я полагаю…» — говорил Бродский на судебном процессе, где рассматривалось дело по обвинению его в тунеядстве. После суда его выслали из Ленинграда на пять лет «с обязательным привлечением к труду», а спустя несколько лет, в 1972 году, Бродский эмигрировал из Советского Союза. Талант поэта был признан на мировом уровне. В 1987 году ему присвоили Нобелевскую премию по литературе «за всеобъемлющую литературную деятельность, отличающуюся ясностью мысли и поэтической интенсивностью».
- 1941 — американский автор-исполнитель песен Боб Дилан. Культовая фигура в рок-музыке на протяжении пяти десятилетий. По данным опроса журнала Rolling Stone, Боб Дилан является второй (после The Beatles) по значимости фигурой в истории рок-музыки и одним из самых коммерчески успешных музыкантов всех времен.
- 1947 — советская и российская актриса Светлана Тома. В ее фильмографии более четырех десятков фильмов, среди которых: «Живой труп», «Мой ласковый и нежный зверь», «Анна Павлова», «Сувенир для прокурора», «Бедная Настя».
- 1964 — председатель совета директоров ПАО «Ак Барс» Банк, генеральный директор АО «Связьинвестнефтехим» Валерий Сорокин.
- 1972 — действующий президент Молдовы Майя Санду.
- 1972 — руководитель управления Федерального казначейства по РТ Рустам Нуриахметов.
Кто скончался: Николай Коперник и Олег Ефремов
- 1543 — польский астроном Николай Коперник (родился 19 февраля 1473 года). Известен как автор гелиоцентрической системы мира. Идею, что Земля движется вокруг Солнца и в течение года совершает полный оборот по своей орбите, он высказал в труде «Об обращениях небесных сфер». Первый экземпляр книги друзья принесли ему, когда ученый был при смерти. Вскоре его учение было объявлено ересью, а труд находился под запретом до 1833 года.
- 1949 — русский и советский архитектор Алексей Щусев (родился 8 октября 1873 года). Самая известная его работа — Мавзолей Ленина на Красной площади. Среди других реализованных проектов — здание Наркомзема в Москве, гостиница «Москва», Большой Москворецкий мост, здание НКВД на Лубянской площади столицы, станция метро «Комсомольская-кольцевая» и многие другие. Важное место в его позднем творчестве заняли проекты восстановления разрушенных войной городов: Истры, Новгорода и Кишинева.
- 2000 — советский и российский актер и режиссер Олег Ефремов (родился 1 октября 1927 года). Снимался в фильмах: «Берегись автомобиля», «Айболит-66», «Три тополя на Плющихе», «Здравствуй и прощай», «Дни хирурга Мишкина» и др. Всего сыграл более 50 ролей в театре и свыше 70 в кино, как режиссер поставил около 70 спектаклей.
- 2013 — советский и российский кинорежиссер Петр Тодоровский (родился 26 августа 1925 года). Среди операторских работ Тодоровского известные картины: «Весна на Заречной улице», «Моя дочь», «Два Федора», «Никогда». В 1965 году состоялся его режиссерский дебют — он поставил военную драму «Верность». Затем Тодоровский снял картины, которые принесли ему всенародную любовь и славу: «Фокусник», «Городской романс», «В день праздника» и другие.
Праздники: дни славянской письменности и кадровика
- День славянской письменности и культуры. В этот праздник торжественно прославляют создателей славянской письменности святых Кирилла и Мефодия. Они создали славянский алфавит, который получил название «кириллица» и используется по сей день. Первые празднества в эту знаменательную дату прошли в Москве в 1862 году. В этот же год в Новгороде открыли памятник «Тысячелетие России», где, помимо прочих исторически значимых для российского государства фигур, изображены Кирилл и Мефодий. С 1991 года День славянской письменности и культуры стал официальным праздником.
- Европейский день парков. 24 мая 1909 года в Европе были созданы первые национальные парки. С тех пор охраняемые природные территории стали бесценной частью ее природного и культурного наследия. Цель даты — привлечь внимание к естественной красоте Европы и защитить ее как в настоящее время, так и в будущем.
- День кадровика в России. Неофициальный праздник отмечается с 2005 года по инициативе Всероссийского кадрового конгресса. Интересно, что, помимо этой даты, у работников отделов кадров есть еще один день, который можно также считать профессиональным праздником: 12 октября. Поскольку дата не установлена официально, то и празднуется профессиональный праздник в разных организациях в разные дни.
События в истории: переговоры Путина и Буша, победа России на «Евровидении»
- 1551 — по одной из версий историков, был заложен Свияжск. По инициативе царя Ивана Грозного в кратчайшие сроки возвели деревянный город-крепость, окруженный дубовыми стенами. На острове возвышались златоглавые церкви, башни и колокольни. Первое свое название новый населенный пункт получил в честь государя-основателя — Иван-город. Затем его стали называть по реке, на которой он расположен, Свияге, — «Новый город Свияжский», название со временем сократилось до лаконичного «Свияжск». На сегодняшний день остров-град Свияжск — это крупный музей-заповедник, куда съезжаются туристы со всей страны.
- 1798 — в Казань прибыл российский император Павел I. Изначально он остановился в Свияжске, откуда отплыл в столицу губернии. Цель визита императора состояла в том, чтобы осмотреть воинские части. Тогда в Казани Павел I подписал указ о возобновлении деятельности Казанской гимназии, основанной еще в 1759 году, и передал в нее богатейшую уникальную библиотеку и коллекцию князя Григория Потемкина-Таврического. Государя в поездке сопровождали его сыновья — великие князья Константин и Александр. В Казани они пробыли почти неделю.
- 1803 — в Вене состоялась премьера «Крейцеровой сонаты» Бетховена. Критики называли ее актом «эстетического и художественного терроризма». Соната приобрела особую известность благодаря вдохновленной ею повести Льва Толстого «Крейцерова соната», многократно инсценированной и экранизированной.
- 1844 — телеграфом Морзе отправлена первая в мировой истории телеграмма. «Дивны дела твои, Господи!» — гласило первое телеграфное сообщение. Однако за авторские права на изобретение Морзе пришлось побороться, их признали лишь в 1954 году.
- 1859 — в Казани случился один из крупных пожаров. Он начался в Татарской слободе, затем перекинулся в Забулачье и уничтожил его почти полностью. От пожара пострадали многие дома и квартиры преподавателей и профессоров университета.
- 1900 — в Петербурге спустили на воду крейсер «Аврора», будущий символ Октябрьской революции. Боевое крещение корабль получил в Цусимском сражении во время Русско-японской войны, где был серьезно поврежден и потерял 15 членов экипажа. А 7 ноября 1917 года крейсер «Аврора» холостым выстрелом дал сигнал к штурму Зимнего дворца и началу Октябрьской революции. Участвовал он и в сражениях Гражданской и Великой Отечественной войн, а в 1948 году был поставлен на вечную стоянку в Санкт-Петербурге и стал первым в стране кораблем-музеем.
- 1925 — был издан первый номер газеты «Комсомольская правда» тиражом 31 тыс. экземпляров. «Одобрить решение бюро ЦК РЛКСМ об издании Всесоюзной комсомольской газеты с выпуском на первый период 1—2 раза в неделю», — гласил указ ЦК РКП(б) от 13 марта того же года. Название на тот момент всесоюзной комсомольской газеты утвердили спустя месяц — 10 апреля. Первая редакционная коллегия издания включала в себя всего пять человек во главе с ответственным редактором товарищем Слепковым. В разные годы в газете работали Владимир Маяковский, Евгений Евтушенко, Андрей Вознесенский, Аркадий Гайдар, кроме того, свои произведения здесь печатали Константин Симонов, Александр Фадеев, Александр Солженицын и Михаил Шолохов.
- 1928 — итальянская экспедиция во главе с Умберто Нобиле на дирижабле достигла Северного полюса. Члены экспедиции сбросили на лед три флага: норвежский, американский и итальянский, а еще большой дубовый крест, врученный им папой Пием XI. Экипаж провел над полюсом 2,5 часа, обследовал территорию с воздуха. Затем путешественники вновь набрали высоту и отправились дальше, в сторону Аляски, но над Баренцевым морем 25 мая дирижабль потерпел крушение. Выживших спасли летчик шведских ВВС и моряки советского ледокола «Красин».
- 1956 — в швейцарском городе Лугано прошел первый конкурс песни «Евровидение». На нем выступили представители Бельгии, Голландии, Италии, Люксембурга, Франции, ФРГ, Швейцарии. Россия дебютировала в конкурсе в 1994 году, прекратила участие с 2022-го.
- 1964 — произошли беспорядки из-за футбольного матча Перу — Аргентина в Лиме (Перу). Погибло не менее 328 человек, пострадало более четырех тысяч.
- 2002 — в Кремле состоялись переговоры Владимира Путина и президента США Джорджа Буша. Лидеры стран подписали Московскую декларацию о новых стратегических отношениях между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки и продолжили совместные и параллельные усилия по преодолению кризиса на Ближнем Востоке. В документе говорилось, что Россия и США выходят на «уровень новых стратегических отношений».
- 2003 — в Москве на Красной площади дал концерт Пол Маккартни. В течение почти трех часов он успел исполнить около 40 песен. Прозвучали 20 композиций из репертуара «Битлз», хиты времен группы Wings, а также сольного периода творчества музыканта. Пол Маккартни завершил концерт попурри из альбома The End. На выступлении присутствовало около 25 тысяч человек, в том числе президент России Владимир Путин. Этот концерт был первым выступлением Маккартни в России за его 40-летнюю карьеру.
- 2008 — впервые в истории Россия заняла первое место на музыкальном конкурсе «Евровидение». Победителем стал певец Дима Билан с песней Believe. Номер артиста в финале конкурса сопровождался выступлением фигуриста Евгения Плющенко и венгерского скрипача Эдвина Мартона. Билан набрал 272 очка.