Около 1% опрошенных россиян планируют провести летние отпуска в Татарстане

Фото: Динар Фатыхов

Около 1% опрошенных россиян планируют провести летние отпуска в Татарстане. Данные исследования были проведены аналитиками сервиса hh.ru.

Оказалось, что 33% жителей Татарстана, которые намерены взять отпуск, будут путешествовать по России, а еще 34% отправятся за границу. При этом 10% респондентов займутся бытовыми делами, 14% пойдут в поход, останутся дома или поедут на дачу. А 3% опрошенных рассчитывают взять подработку в период отпуска.

Среди тех, кто будет отдыхать в России, 19% выбрали Краснодарский край, 17% — Алтайский край, по 9% — Калининградскую область и Карелию, 5% — Крым, 4% — Дагестан и 3% — Камчатку. А среди тех, кто поедет за границу, 12% выбрали Италию, 11% — Турцию, 10% — Таиланд, 8% — Беларусь.

Примечательно, что 1% россиян планируют провести летний отпуск именно в Татарстане. Причем наиболее популярен Татарстан у молодых людей (от 18 до 24 лет) — сюда хотят сразу 40% молодых респондентов. Среди жителей Москвы и Санкт-Петербурга провести отпуск в Татарстане хотят 20% и 18% соответственно. Также среди ценителей каникул в Татарстане — жители Сибири и Урала: 14% из Новосибирской области и 16% из Свердловской области. Провести отпуск этим летом в регионе планирует каждый десятый житель Мурманска, Ленинградской области и Рязани.

Наиболее популярен Татарстан как место отдыха у работников банковской сферы (30%), розничной торговли (21%) и топ-менеджеров (14%). Также в Татарстане этим летом хотят отдохнуть маркетологи (13%) и ИТ-специалисты (13%).

Напомним, в начале мая больше половины россиян сообщили о росте расходов на подготовку дачи к сезону. Так, почти 22% россиян не представляют дачные работы без использования садовой техники. При этом почти половина россиян за последние 2 года только осознали эту необходимость.

Разиль Самигуллин