Адвокат сообщила о переходе активов «Макфы» в собственность России
Практически все активы известного бренда «Макфа», кроме одного, перешли в собственность государства, сообщила РИА «Новости» адвокат Людмила Айвар, представляющая интересы семьи Михаила Юревича. Об этом сообщает RT.
В числе перешедших активов — «Макфа», «Смак» и «Первый хлебокомбинат».
Напомним, в начале года бренд подал иск в отношении казанского предпринимателя Эльдара Асланова. Тогда организация просила у суда обязать ответчика запретить использование обозначения Vakma, а также изъять и уничтожить продукцию с таким названием.