Адвокат сообщила о переходе активов «Макфы» в собственность России

Фото: Динар Фатыхов

Практически все активы известного бренда «Макфа», кроме одного, перешли в собственность государства, сообщила РИА «Новости» адвокат Людмила Айвар, представляющая интересы семьи Михаила Юревича. Об этом сообщает RT.

В числе перешедших активов — «Макфа», «Смак» и «Первый хлебокомбинат».

Напомним, в начале года бренд подал иск в отношении казанского предпринимателя Эльдара Асланова. Тогда организация просила у суда обязать ответчика запретить использование обозначения Vakma, а также изъять и уничтожить продукцию с таким названием.

Разиль Самигуллин