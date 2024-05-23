Путин 23 мая отправится в Белоруссию с двухдневным визитом

Фото: взято с сайта kremlin.ru

Президент России Владимир Путин вечером 23 мая встретится с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в рамках двухдневного визита. Об этом сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. В Минске пройдут обширные переговоры. Также 23 мая Путин проведет переговоры с королем Бахрейна, пишет RT.

— Сегодня вечером мы ожидаем контакты президента Путина и президента Лукашенко в Минске, куда президент Путин приедет с официальным визитом, — сказал он.

Ранее с королем Бахрейна в Москве провел встречу раис Татарстана Рустам Минниханов. Он поблагодарил короля Бахрейна за участие бахрейнской делегации в международном экономическом форуме «Россия — Исламский мир: KazanForum 2023».