В Татарстане до конца 2027 года хотят построить шесть мусорных комплексов

Фото: Максим Платонов

В Татарстане в период с 2025 по 2027 год построят шесть новых комплексов по обращению с коммунальными отходами. Об этом «РБК-Татарстан» рассказали в пресс-службе Министерства строительства, архитектуры и ЖКХ РТ.

Комплексы появятся в Алексеевском, Верхнеуслонском, Зеленодольском, Пестречинском, Лениногорском и Тукаевском районах. На них будут размещать, обрабатывать и компостировать отходы. Объекты смогут обрабатывать 1,2 млн тонн отходов и компостировать 565 тысяч тонн. Это позволит покрыть всю потребность республики.

Министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Татарстана Марат Айзатуллин отметил, что в 2023 году в регионе образовалось около 1,5 млн тонн бытовых отходов. Из них на утилизацию направили только 122 тысячи тонн, а большую часть — примерно 1,4 млн тонн — вывезли на полигоны для хранения.