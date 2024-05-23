В России начались испытания первого беспилотного трамвая

Фото: Динар Фатыхов

Мэр Москвы Сергей Собянин открыл Центр развития электротранспорта и беспилотных технологий и объявил о старте испытаний первого в России беспилотного трамвая. Об этом сообщает «РИА Новости».

По словам Собянина, московский транспорт является лидером по уровню инновационных решений. В Москве работают одни из самых лучших в мире составов пригородных поездов, метрополитена, трамваев, электробусов и даже речных трамваев. Также развиваются сервисы для обслуживания пассажиров и интеллектуальная транспортная система.

Запуск трамвая пройдет в три этапа. На первом этапе будут проведены испытания беспилотного трамвая без пассажиров с водителем и системой дублирования его действий. На следующем этапе система беспилотного вождения возьмет на себя функции управления и принятия решений, а водитель будет страховать действия трамвая.

Начнутся тестовые поездки с пассажирами по маршруту №10 от улицы Кулакова до станции метро «Щукинская». На третьем (финальном) этапе планируется обеспечить полностью беспилотное движение трамвая с пассажирами и без водителя за пультом. Предполагается, что к 2027 году более 80% трамвайного подвижного состава будет оборудовано автоматизированной системой управления.



Разиль Самигуллин