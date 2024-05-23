Татарстан в числе лидеров по объему финансовой поддержки в рамках федеральной программы льготного кредитования «1764»

Фото: Динар Фатыхов

В рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство» реализуется программа льготного кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) «1764». По итогам первого квартала 2024 года регионы заключили 5,1 тыс. кредитных договоров в рамках программы. Татарстан вошел в десятку регионов-лидеров по выдаче кредитов по указанной программе.

Малый бизнес привлек 70% от общего объема льготных кредитов, средний — 30%. Средневзвешенная ставка по кредитам составила 13,4% годовых. Заместитель председателя правительства РФ Александр Новак курирует реализацию программы, инициированной президентом России Владимиром Путиным.

Министр экономического развития РФ Максим Решетников сообщил, что только за первый квартал 2024 года бизнес получил более 130 млрд рублей в виде льготных кредитов. По его словам, инструмент настроен на рост приоритетных отраслей, таких как обрабатывающие производства, технологические компании и туризм.

Более половины всех кредитных средств по программе (68,4 млрд рублей) предоставлено предпринимателям из обрабатывающего производства. Более 17 млрд рублей получили транспортные компании и складские комплексы, 7,6 млрд рублей — сельскохозяйственные компании, 5,2 млрд рублей — гостиничный бизнес. Средний размер кредитов, привлеченных субъектами МСП с государственной поддержкой, составил от 30 до 46 млн рублей.

Напомним, Татарстан также вошел в топ-5 регионов по качеству жизни. Рейтинг был составлен Агентством стратегических инициатив. В общий список вошли 20 субъектов России.

Разиль Самигуллин