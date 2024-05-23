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Вячеслав Володин: интересы бизнесменов, которые остались в России, защищены

12:45, 23.05.2024
Вячеслав Володин: интересы бизнесменов, которые остались в России, защищены
Фото: взято с сайта duma.gov.ru

Спикер Госдумы Вячеслав Володин на парламентских слушаниях по совершенствованию налогового законодательства, эмоционально отреагировал на предложение о необходимости дополнительной законодательной защиты права собственности в РФ.

— Надо откровенно сказать, что те [бизнесмены], кто остался в стране, их права защищены, они остались с капиталом. А те, кто вывез [из РФ], сейчас вынуждены работать водителями и кухарками и остались ни с чем. Нужно понимать, что бизнес — это также ответственность. Где сейчас Чубайс! Фонд создал, но в Израиле… И не надо рассказывать, что там защищено. Там у вас все отобрали, — заявил он.

Луиза Игнатьева
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