Вячеслав Володин: интересы бизнесменов, которые остались в России, защищены
Спикер Госдумы Вячеслав Володин на парламентских слушаниях по совершенствованию налогового законодательства, эмоционально отреагировал на предложение о необходимости дополнительной законодательной защиты права собственности в РФ.
— Надо откровенно сказать, что те [бизнесмены], кто остался в стране, их права защищены, они остались с капиталом. А те, кто вывез [из РФ], сейчас вынуждены работать водителями и кухарками и остались ни с чем. Нужно понимать, что бизнес — это также ответственность. Где сейчас Чубайс! Фонд создал, но в Израиле… И не надо рассказывать, что там защищено. Там у вас все отобрали, — заявил он.