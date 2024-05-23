Законопроект о выплате молодым мамам 200 тыс. рублей за рождение ребенка до 25 лет внесут в Госдуму

Фото: Динар Фатыхов

Группа депутатов от фракции ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким внесет в Госдуму законопроект о выплате единовременного пособия в размере 200 тысяч рублей женщинам за рождение каждого ребенка до достижения ими возраста 25 лет. Об этом сообщает ТАСС.

Авторы законопроекта предлагают выплачивать по 200 тысяч молодым мамам вне зависимости от их материального положения. Пособие можно получить на каждого ребенка, который родится до того, как женщине исполнится 25.

Законопроект направлен на увеличение рождаемости в молодых семьях. Как отмечают депутаты, средний возраст матери при рождении первенца увеличивается и приближается к 30 годам. В связи с этим количество женщин репродуктивного возраста в России сокращается. Кроме того, многие женщины отказываются от рождения детей из-за неудовлетворительного материального положения и жилищных условий.

— Мы все понимаем, что это, как правило, либо студенческие семьи, либо семьи, которые только начинают свою самостоятельную жизнь. И конечно, им финансово тяжело, не всегда родители могут помочь. Сумма в 200 тысяч может стать определенным подспорьем для того, чтобы на первое время обеспечить всем необходимым ребенка и саму кормящую мать после родов, — рассказал замруководителя фракции ЛДПР Сергей Леонов.

Согласно тексту законопроекта, он может вступить в силу с 1 января 2025 года.

Рената Валеева