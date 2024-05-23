Около 75% жителей Казани отслеживают свои доходы и расходы

Фото: Динар Фатыхов

Исследование «СберСтрахования» жизни и сервиса по поиску работы и подбора персонала «Работа.ру» показало, что 75% казанцев контролируют доходы и расходы. Еще 25% опрошенных собираются начать вести учет.

Около 66% респондентов придерживаются сбалансированной модели: они отслеживают движение средств и откладывают примерно столько же, сколько тратят. Каждый шестой (17%) казанец признался, что не отслеживает движение денег и тратит больше, чем откладывает. Столько же (17%) участников исследования откладывают больше, чем тратят.

Для контроля расходов и управления финансами жители Казани используют различные инструменты, такие как банковские приложения (50%), удержание информации в уме (33%), заметки в телефоне (17%), блокноты и специальные приложения (по 8%), а также Excel (8%). Еще 17% респондентов отметили, что не используют никакие инструменты для учета своих расходов.

— Как показало наше исследование, 75% казанцев отслеживают свои расходы. Кроме того, большинство придерживаются подхода, позволяющего откладывать часть дохода и формировать сбережения. Мы видим, что у наших клиентов особой популярностью пользуются длинные программы накопительного страхования жизни сроком от 10 лет. Потому что именно они позволяют осознанно подходить к вопросу финансового планирования и достигать любой поставленной цели по накоплениям, — отметила управляющий директор дивизиона Ольга Монахова.

В исследовании отмечается, что среди финансовых инструментов для накоплений жители Казани выделяют вклады и депозиты (58%), накопительные счета (50%) и инвестиции (25%).

Напомним, аналитики сервиса «Работа.ру» выяснили, какую зарплату хотели бы получать россияне, живущие в разных регионах страны. Выяснилось, что в среднем без привязки к региону или отрасли работы россияне ожидают доход от 143 тысяч рублей в месяц.

Разиль Самигуллин