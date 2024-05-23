ГИБДД Казани проведет в пятницу рейд по мотоциклам

Фото: Динар Фатыхов

Сотрудники Госавтоинспекции Казани проводят рейд, направленный на предупреждение нарушений ПДД водителями мотоциклов. Мероприятие проводится с целью снижения аварийности на дорогах города. Рейд начнется 24 мая 2024 года в 18.00.

Помимо этого, в ходе рейда инспекторы будут использовать шумомеры для проверки уровня шума, производимого транспортными средствами. В случае превышения допустимого уровня шума нарушителей ждет ответственность в соответствии со статьей 8.23 КоАП РФ: предупреждение или штраф в размере 500 рублей.

Кроме того, подполковник полиции Артур Газизов, заместитель начальника отдела Госавтоинспекции УМВД России по городу Казани, напомнил, что за внесение изменений в конструкцию автомобиля также предусмотрена ответственность по части 1 статьи 12.5 КоАП РФ. Она также включает предупреждение или штраф в размере 500 рублей.

Материалы по делу об административных правонарушениях будут направлены в подразделение Госавтоинспекции для принятия решения о прекращении государственного учета транспортного средства.

Во время рейда сотрудники полиции также будут пресекать и другие нарушения ПДД: управление транспортными средствами в состоянии опьянения, лицами без водительских прав, а также нарушение сроков оплаты штрафов и правил юными участниками дорожного движения.

Напомним, Госавтоинспекция МВД по Татарстану сообщила, что 26 мая 2024 года по техническим причинам не будет вести прием граждан по вопросам регистрации транспортных средств в регистрационных отделениях города Казани.

Разиль Самигуллин