Прокуратура Казани начала проверку по факту гибели рабочих на трамвайных путях

Фото: Динар Фатыхов

Прокуратура Казани организовала проверку по факту гибели рабочих на трамвайных путях. Трагедия произошла 22 мая около 18.20 часов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По предварительным данным, работники МУП «Метроэлектротранс» производили сборку стыка на трамвайных путях, когда случилось происшествие. В ходе проверки прокуратура выяснит причины и обстоятельства случившегося, а также даст правовую оценку соблюдению требований законодательства об охране труда. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

22 мая в Казани на улице Ямашева трамвай сбил двух ремонтников рельс, один из них погиб, второй был доставлен в больницу. Предварительно, мужчины приехали чинить рельсы на личном автомобиле и не надели специальные жилеты.

Разиль Самигуллин