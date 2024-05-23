Прокуратура Казани начала проверку по факту гибели рабочих на трамвайных путях
Прокуратура Казани организовала проверку по факту гибели рабочих на трамвайных путях. Трагедия произошла 22 мая около 18.20 часов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
По предварительным данным, работники МУП «Метроэлектротранс» производили сборку стыка на трамвайных путях, когда случилось происшествие. В ходе проверки прокуратура выяснит причины и обстоятельства случившегося, а также даст правовую оценку соблюдению требований законодательства об охране труда. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
22 мая в Казани на улице Ямашева трамвай сбил двух ремонтников рельс, один из них погиб, второй был доставлен в больницу. Предварительно, мужчины приехали чинить рельсы на личном автомобиле и не надели специальные жилеты.