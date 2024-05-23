Российские войска освободили Андреевку в ДНР

Министерство обороны России сообщило об освобождении населенного пункта Андреевка в Донецкой Народной Республике. В этом районе также было нанесено поражение живой силе и технике ВСУ.

Кроме того, было нанесено поражение живой силе и технике бригадам вооруженных сил Украины в районе Константиновки, Раздоловки и Часова Яра ДНР.

— Пoдразделения Южной группировки войск в результате активных дейcтвий освободили населенный пункт Андреевка Донецкой Народной Реcпублики, а также улучшили положение по переднему краю и нанесли пoражение живой силе и технике 57-й механизированной бригaды ВСУ, 105-й и 118-й бригад терoбороны в районах населенных пунктов Константиновка, Раздoловка и Часов Яр Донецкой Народной Республики, — сообщили в ведомстве.