ФСБ задержала двух жителей Нижегородской области по подозрению в подготовке диверсий на железной дороге

Фото: Максим Платонов

Региональное управление Федеральной службы безопасности (ФСБ) России задержало двух жителей Нижегородской области, которые подозреваются в подготовке диверсий на железнодорожной инфраструктуре региона. Об этом сообщает РИА «Новости».



В ФСБ отмечают, что задержанные вели разведку объектов транспортной инфраструктуры.

— В ходе подготовки к совершению преступления обвиняемые проводили разведку объектов транспортной инфраструктуры, а также приобрели и подготовили компоненты самодельного зажигательного устройства, — уточнили представители ФСБ РФ.

По данным ведомства, задержанные выполняли задание украинских спецслужб и планировали осуществить поджог объектов железной дороги в Нижегородской области. За реализацию этого плана им было обещано денежное вознаграждение.