Новости происшествий

12:40 МСК Все новости
Новости раздела
Происшествия

ФСБ задержала двух жителей Нижегородской области по подозрению в подготовке диверсий на железной дороге

11:16, 23.05.2024
ФСБ задержала двух жителей Нижегородской области по подозрению в подготовке диверсий на железной дороге
Фото: Максим Платонов

Региональное управление Федеральной службы безопасности (ФСБ) России задержало двух жителей Нижегородской области, которые подозреваются в подготовке диверсий на железнодорожной инфраструктуре региона. Об этом сообщает РИА «Новости».

В ФСБ отмечают, что задержанные вели разведку объектов транспортной инфраструктуры.

— В ходе подготовки к совершению преступления обвиняемые проводили разведку объектов транспортной инфраструктуры, а также приобрели и подготовили компоненты самодельного зажигательного устройства, — уточнили представители ФСБ РФ.

По данным ведомства, задержанные выполняли задание украинских спецслужб и планировали осуществить поджог объектов железной дороги в Нижегородской области. За реализацию этого плана им было обещано денежное вознаграждение.

ПроисшествияОбщество

Новости партнеров

Читайте также
Live pic Видеотрансляция Реальное утро ⚡ 23 мая