Пассажиропоток российских аэропортов в январе — апреле превысил 60 млн человек

Фото: Максим Платонов

Пассажиропоток в российских аэропортах за первые четыре месяца 2024 года вырос на 7%, достигнув 60,8 млн человек. Это свидетельствует о росте востребованности авиаперевозок среди пассажиров. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.

На внутренних авиалиниях было обслужено 47,6 млн пассажиров, что на 3,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года. На международных авиалиниях пассажиропоток вырос на 21,6%, до 13,2 млн человек.

Особенно заметный рост пассажиропотока отмечается в аэропортах Московского авиационного узла (МАУ): увеличение составило 7,2% по сравнению с прошлым годом, пассажиропоток достиг 21,4 млн человек. На международных направлениях обслужено 7,8 млн пассажиров (+18,1%), на внутренних линиях — 13,6 млн человек (+1,7%).

Кроме того, в топ-5 федеральных округов по приросту пассажиропотока вошли: Центральный федеральный округ (без учета МАУ) — 560 тыс. человек (+18,4%); Дальневосточный федеральный округ — 3,3 млн человек (+11,7%); Уральский федеральный округ — 6,1 млн человек (+10,2%); Сибирский федеральный округ — 8 млн человек (+9,2%) и Северо-западный федеральный округ — 8,2 млн человек (+7,3%).

Рост пассажиропотока на внутренних авиалиниях происходит на фоне развития инфраструктуры аэропортов. Повышение мобильности населения и обеспечение транспортной доступности российских регионов являются приоритетными задачами для Министерства транспорта и Росавиации.

Напомним, пассажиропоток российских авиакомпаний в марте вырос к аналогичному периоду прошлого года на 6,8% и достиг 7,9 миллиона человек. В число крупнейших перевозчиков вошли «Аэрофлот», «Победа», «Сибирь» (S7), «Россия» и «Уральские авиалинии».

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Разиль Самигуллин