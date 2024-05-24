24 май 2024

Реальное утро ⚡ 24 мая

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Каждое утро Артем Гафаров, Олег Исаков и Александр Старшинов начинают с новостей — что случилось вчера и что ждёт нас сегодня. Подключайтесь и смотрите «Реальное утро» в аккаунтах «Реального времени» в RUTUBE, «ВКонтакте», YouTube, «Одноклассники» и «Реальный Татарстан».

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