Республика Сербская готовится к мирному разъединению с Федерацией Боснии и Герцеговины

В течение 30 дней правительство Республики Сербской (в составе Боснии и Герцеговины) подготовит соглашение о мирном разъединении с Федерацией Боснии и Герцеговины (известна также как Мусульмано-Хорватская Федерация). Эти два субъекта являются составными частями федеративного государства Босния и Герцеговина. Об этом сообщает «Интерфакс».

Глава правительства Республики Сербской Радован Вишкович заявил, что мирное разъединение не является отделением. По его словам, у Республики Сербской нет оснований для того, чтобы жить вместе с Федерацией, поскольку последнюю кто-то обвиняет в геноциде.



— Сербский народ просто не может больше жить в этой Боснии и Герцеговине, — заявил глава республики Милорад Додик.

Напомним, в конце февраля раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с президентом Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорадом Додиком. Он прибыл в республику как почетный гость «Игр будущего».

Разиль Самигуллин