Что читали казанцы в I квартале 2024 года: психология, классика и азиатская литература

Фото: Динар Фатыхов

Федеральная сеть книжных магазинов «Читай-город — Буквоед» специально к фестивалю-форуму «Литературный флагман России», который проходит в Казани с 23 по 25 мая, проанализировала литературные предпочтения казанцев за I квартал 2024 года.

Топ-10 самых покупаемых книг в Казани:

«К себе нежно» Ольги Примаченко.

«Кафе на краю земли» Джона Стрелеки.

«Самый богатый человек в Вавилоне» Джорджа Клейсона.

«Слово пацана. Криминальный Татарстан 1970—2010-х» Роберта Гараева.

Об эффекте книги «Слово пацана» Роберта Гараева читайте здесь.

«Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова.

Предысторию создания романа «Мастер и Маргарита» читайте здесь.

«Атомные привычки. Как приобрести хорошие привычки и избавиться от плохих» Джеймса Клира.

«Сказать жизнь «ДА!». Психолог в концлагере» Виктора Франкла.

Рецензию на книгу Виктора Франкла «Сказать жизнь «ДА!» читайте здесь.

«Благословение небожителей» Мосян Тонсю.

«Магическая битва» (том I) Гагэ Акутами.

«Ребенок в тебе должен обрести дом» Стефани Шталь.

По данным мониторинга Ассоциации книгораспространителей, Казань стала лидером по уровню развития книжной инфраструктуры среди городов-миллионников. На каждые 25,2 тыс. жителей в столице Татарстана приходится один книжный магазин.

Все интересное о книжной индустрии и литературе читайте в нашей рубрике «Книжная полка».

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Екатерина Петрова