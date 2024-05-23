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Что читали казанцы в I квартале 2024 года: психология, классика и азиатская литература

16:22, 23.05.2024 Сюжет:  Книжная полка «Реального времени»
Что читали казанцы в I квартале 2024 года: психология, классика и азиатская литература
Фото: Динар Фатыхов

Федеральная сеть книжных магазинов «Читай-город — Буквоед» специально к фестивалю-форуму «Литературный флагман России», который проходит в Казани с 23 по 25 мая, проанализировала литературные предпочтения казанцев за I квартал 2024 года.

Топ-10 самых покупаемых книг в Казани:

  • «К себе нежно» Ольги Примаченко.
  • «Кафе на краю земли» Джона Стрелеки.
  • «Самый богатый человек в Вавилоне» Джорджа Клейсона.
  • «Слово пацана. Криминальный Татарстан 1970—2010-х» Роберта Гараева.

Об эффекте книги «Слово пацана» Роберта Гараева читайте здесь.

  • «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова.

    Предысторию создания романа «Мастер и Маргарита» читайте здесь.

    • «Атомные привычки. Как приобрести хорошие привычки и избавиться от плохих» Джеймса Клира.
    • «Сказать жизнь «ДА!». Психолог в концлагере» Виктора Франкла.

    Рецензию на книгу Виктора Франкла «Сказать жизнь «ДА!» читайте здесь.

    • «Благословение небожителей» Мосян Тонсю.
    • «Магическая битва» (том I) Гагэ Акутами.
    • «Ребенок в тебе должен обрести дом» Стефани Шталь.

    По данным мониторинга Ассоциации книгораспространителей, Казань стала лидером по уровню развития книжной инфраструктуры среди городов-миллионников. На каждые 25,2 тыс. жителей в столице Татарстана приходится один книжный магазин.

    Все интересное о книжной индустрии и литературе читайте в нашей рубрике «Книжная полка».

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    Екатерина Петрова
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