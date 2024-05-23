Жители Татарстана назвали сумму желаемой зарплаты в 83 тысячи рублей

Фото: Максим Платонов

Аналитики сервиса «Работа.ру» выяснили, какую зарплату хотели бы получать россияне, живущие в разных регионах страны, рассказал RT.

Выяснилось, что в среднем без привязки к региону или отрасли работы россияне ожидают доход от 143 тысяч рублей в месяц. Мужчины хотят зарабатывать на 38% больше — 171 тысячу рублей против 125 тысяч рублей среди женщин.

Особый интерес представляют результаты опроса жителей разных регионов России. Так, москвичи и жители Московской области хотели бы зарабатывать 196 тысяч рублей (мужчины — 208 тысяч рублей, женщины — 169 тысяч рублей). Петербуржцы рассчитывают на 138 тысяч рублей в месяц (мужчины — 161 тысячу рублей, женщины —121 тысячу рублей).

Что интересно, жители Татарстана и волгоградцы хотели бы зарабатывать по 83 тысячи рублей, заняв 10-ю строчку рейтинга по этому показателю.

Нижегородцы же претендуют на 158 тысяч рублей (мужчины планируют зарабатывать в среднем 203 тысячи рублей, а женщины — в среднем 135 тысяч рублей), а жители соседней Республики Башкортостан — 87 тысяч рублей.