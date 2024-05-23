Следственный комитет России заявил о причастности генерала Попова к хищению изделий металлопроката на 130 млн

Фото: Ирина Плотникова

Следственный комитет России заявил о причастности генерала Ивана Попова к хищению изделий металлопроката для оборудования оборонительных сооружений в Запорожской области на 130 млн рублей.

Ведомство также ходатайствует о переводе генерала из СИЗО под домашний арест — в связи с учетом «характеризующих фигуранта данных, а также иных обстоятельств, установленных в ходе расследования».

Напомним, 21 мая по делу о мошенничестве в особо крупном размере арестован экс-командующий 58-й армией Иван Попов. Позже данный факт подтвердили в военном суде.

Разиль Самигуллин