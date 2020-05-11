Главное за выходные: анонс нового совещания Путина, Хуснуллин в «Автодоре» и доплаты медикам
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за прошедшие выходные на утро понедельника, 11 мая:
- Президент РФ Владимир Путин в понедельник, 11 мая, проведет совещание по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
- ГИБДД Татарстана и Ассоциация автотранспортных предприятий РТ провели совещание, на котором обсудили, как заставить всех пассажиров автобусов носить маски. Решено, что если пассажиры не будут выполнять требование кондуктора надеть маску, тот сможет вызвать полицию.
- Вице-премьер России Марат Хуснуллин стал председателем наблюдательного совета госкомпании «Российские автомобильные дороги» («Автодор»).
Как сообщает пресс-служба вице-премьера со ссылкой на его слова, строительство транспортной инфраструктуры станет одной из основных мер, позволяющих вывести экономику из сложившейся ситуации, вызванной распространением коронавируса.
- Кабмин РТ опубликовал обновленное постановление «О мерах по предотвращению распространения в Республике Татарстан новой коронавирусной инфекции».
- Правительство России утвердило распределение межбюджетных трансфертов на сумму более 9 млрд рублей на доплаты медикам, борющимся с коронавирусом. Татарстан получит 50 млн рублей.
- Правительство России расширило возможности регионов по использованию денег, выделенных на борьбу с коронавирусом. Регионы смогут направить эти деньги на дополнительное оснащение медицинских учреждений оборудованием для лучевой диагностики новой коронавирусной инфекции, а также на проведение такой диагностики.
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