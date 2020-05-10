Татарстан получит 50 млн рублей на доплаты медикам, лечащим пациентов от коронавируса

Правительство России утвердило распределение межбюджетных трансфертов на сумму более 9 млрд рублей на доплаты медикам, борющимся с коронавирусом. Татарстан получит 50 млн рублей. Соответствующее распоряжение подписал исполняющий обязанности председателя Кабинета министров России Андрей Белоусов.

На стимулирующие выплаты медицинским работникам Москвы выделено почти 4,4 млрд, Московской области — 413 млн рублей. Более 1 млрд рублей получит Пермский край. На поддержку врачей Санкт-Петербурга направят 254 млн, Ленинградской области — 202 млн рублей. Башкортостану правительство выделило 20,5 млн рублей.

Ранее президент России Владимир Путин перед совещанием с членами правительства и главами регионов предложил на 3 месяца установить специальную выплату врачам, которые работают с пациентами с коронавирусом. Для врачей выплата составит 80 тыс. рублей в месяц, для медсестер — 50 тыс. рублей, для младшего медперсонала — 25 тыс. рублей.

