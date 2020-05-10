Путин проведет очередное совещание по коронавирусу в понедельник

Президент РФ Владимир Путин в понедельник, 11 мая, проведет совещание по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

На нем будет обсуждаться возможность продления режима нерабочих дней после 12 мая.

«Завтра у президента запланировано совещание», — приводит «Интерфакс» слова пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.

Напомним, что до 11 марта регионы должны подготовить свои планы по постепенному выходу из самоизоляции. При этом в Кремле не обещают, что снятие ограничений начнется уже во вторник. Власти постоянно напоминают, что отмена карантина полностью зависит от ситуации с эпидемией.