Путин проведет очередное совещание по коронавирусу в понедельник
Президент РФ Владимир Путин в понедельник, 11 мая, проведет совещание по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
На нем будет обсуждаться возможность продления режима нерабочих дней после 12 мая.
«Завтра у президента запланировано совещание», — приводит «Интерфакс» слова пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.
Напомним, что до 11 марта регионы должны подготовить свои планы по постепенному выходу из самоизоляции. При этом в Кремле не обещают, что снятие ограничений начнется уже во вторник. Власти постоянно напоминают, что отмена карантина полностью зависит от ситуации с эпидемией.ОбществоВласть
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