Правительство России расширило возможности регионов по использованию денег, выделенных на борьбу с коронавирусом

Правительство России расширило возможности регионов по использованию денег, выделенных на борьбу с коронавирусом. Регионы смогут направить эти деньги на дополнительное оснащение медицинских учреждений оборудованием для лучевой диагностики новой коронавирусной инфекции, а также на проведение такой диагностики. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте ведомства.

Речь идет как о действующих, так и о перепрофилируемых больницах и клиниках.

В общей сложности из резервного фонда Правительства регионам выделено свыше 65,8 млрд рублей. Первый транш в размере 33,4 млрд рублей поступил в марте, второй — 32,4 млрд рублей — в апреле. Эти деньги были выделены для создания коечного фонда, оснащения больниц оборудованием для помощи больным с коронавирусом, в том числе системами снабжения кислородом, а также для закупки средств индивидуальной защиты для персонала.

Ранее сообщалось, что правительство России выделит на антикризисный план поддержки экономики 300 млрд рублей.

