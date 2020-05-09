МВД и перевозчики Татарстана выработали план борьбы с пассажирами без масок

Фото: realnoevremya.ru / Илья Репин

Сегодня, 9 мая, ГИБДД Татарстана и Ассоциация автотранспортных предприятий РТ провели совещание, на котором обсудили, как заставить всех пассажиров автобусов носить маски.

Решено, что если пассажиры не будут выполнять требование кондуктора надеть маску, тот сможет вызвать полицию. Водитель же имеет право остановить автобус до выполнения требований, передает пресс-служба республиканской Госавтоинспекции.

Напомним, что в конце апреля казанцы стали жаловаться на переполненные автобусы и риск заразиться коронавирусом именно в транспорте. Перевозчики ответили, что количество маршрутов действительно было сокращено из-за расходов.