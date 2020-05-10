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Власти Татарстана обновили постановление о борьбе с коронавирусом

16:17, 10.05.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Власти Татарстана обновили постановление о борьбе с коронавирусом
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Сегодня Кабмин РТ опубликовал обновленное постановление «О мерах по предотвращению распространения в Республике Татарстан новой коронавирусной инфекции». Большинство пунктов не изменились.

Однако в некоторых случаях есть пункты, начинающиеся с даты — 12 мая. Так во вторник вступают в силу следующие ограничения:

  • Нельзя находиться в общественном транспорте и такси без масок и перчаток
  • Запрещено находиться на детских площадках
  • Запрещены межмуниципальные перевозки пассажиров и багажа
  • ЗАГСы проводят свадьбы не более 10 человек.

Также с 12 мая компании, предприниматели и самозанятые должны исполнять особые предписания, перечисленные в документе.

ОбществоВластьМедицина Татарстан
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