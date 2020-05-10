Власти Татарстана обновили постановление о борьбе с коронавирусом

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Сегодня Кабмин РТ опубликовал обновленное постановление «О мерах по предотвращению распространения в Республике Татарстан новой коронавирусной инфекции». Большинство пунктов не изменились.

Однако в некоторых случаях есть пункты, начинающиеся с даты — 12 мая. Так во вторник вступают в силу следующие ограничения:

Нельзя находиться в общественном транспорте и такси без масок и перчаток

Запрещено находиться на детских площадках

Запрещены межмуниципальные перевозки пассажиров и багажа

ЗАГСы проводят свадьбы не более 10 человек.

Также с 12 мая компании, предприниматели и самозанятые должны исполнять особые предписания, перечисленные в документе.