Власти Татарстана обновили постановление о борьбе с коронавирусом
Сегодня Кабмин РТ опубликовал обновленное постановление «О мерах по предотвращению распространения в Республике Татарстан новой коронавирусной инфекции». Большинство пунктов не изменились.
Однако в некоторых случаях есть пункты, начинающиеся с даты — 12 мая. Так во вторник вступают в силу следующие ограничения:
- Нельзя находиться в общественном транспорте и такси без масок и перчаток
- Запрещено находиться на детских площадках
- Запрещены межмуниципальные перевозки пассажиров и багажа
- ЗАГСы проводят свадьбы не более 10 человек.
Также с 12 мая компании, предприниматели и самозанятые должны исполнять особые предписания, перечисленные в документе.ОбществоВластьМедицина Татарстан
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