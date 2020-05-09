Хуснуллин возглавил наблюдательный совет «Автодора»

Вице-премьер России Марат Хуснуллин стал председателем наблюдательного совета госкомпании «Российские автомобильные дороги» («Автодор»).

Как сообщает пресс-служба вице-премьера со ссылкой на его слова, строительство транспортной инфраструктуры станет одной из основных мер, позволяющих вывести экономику из сложившейся ситуации, вызванной распространением коронавируса.

Ранее Хуснуллин вошел в президиум правительства РФ.

Напомним, что в январе Михаил Мишустин сменил Дмитрия Медведева на посту премьер-министра РФ. Следом за этим был существенно обновлен и состав правительства РФ. Вице-премьером, курирующим строительную сферу, стал Марат Хуснуллин, последние годы занимавший пост заместителя мэра Москвы. До этого он руководил Минстроем Татарстана.