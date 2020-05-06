В Татарстане стартовал сезон крупных тендеров на капремонт и реставрацию

Фото: Максим Платонов

«Бездонная бочка» КХУ



Еще 299,4 миллиона рублей (с учетом НДС) направят на реставрацию и ремонт здания Казанского художественного училища им. Н.И. Фешина на улице Карла Маркса. Работы должны быть выполнены до 31 марта 2021 года.

Согласно документации тендера, которую опубликовало ГИСУ РТ, больше 106 миллионов потратят на укрепление стен. 29,3 миллиона уйдут на архитектурные решения, 26,8 миллиона — на электротехнические работы и т. д.

Напомним, в конце февраля этого года на очередной этап реставрации КХУ выделили 99,8 млн рублей. К тому моменту общие затраты составляли уже 262 миллиона рублей. По тому тендеру работы должны быть завершены к 31 декабря 2020 года.

Здание на ул. К. Маркса, д. 70 построили больше века назад, в 1904 году. Строительством руководил знаменитый архитектор Карл Мюфке. Трехэтажное нарядное здание с цокольным этажом и чердаком имеет 7,7 тысячи квадратных метров общей площади.

В феврале 2018 года появились сообщения о проблемах Казанского художественного училища. В учебном заведении тогда рассказывали, что оно находится под угрозой закрытия: в марте 2018 года заканчивалась его государственная аккредитация, а заявление на ее продление не принималось из-за неудовлетворительного состояния исторического здания. На петицию в защиту сохранения казанского училища обратил внимание президент Татарстана Рустам Минниханов. Он поручил правительству республики «бережно восстановить» здание. В итоге в апреле 2018 года училищу выдали новое свидетельство о госаккредитации, которое действительно до апреля 2024 года.

Мир, труд, Минтруд! Еще 130 миллионов на ремонт

На капремонт здания Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан, расположенного в Казани на улице Волгоградской, выделят дополнительные 130,2 миллиона рублей (с НДС) — тендер на это тоже разместило ГИСУ.

Так, 11,1 миллиона направят на освещение фасада, 19,9 миллиона — на «технологические решения», подробности о которых не сообщаются. Еще 41,9 миллиона пойдут на общестроительные работы, 6,8 миллиона — на отопление.

Напомним, в июне прошлого года ГИСУ разместило тендер на ремонт здания Минтруда за 100,9 млн рублей. Победителем аукциона стало ООО «Аркада Строй Универсал». Работы предполагали капремонт здания и благоустройство прилегающей территории.

Полмиллиарда — на ДК в Дербышках

На продолжение реставрации дворца культуры имени С. Саид-Галеева в казанских Дербышках ГИСУ направит еще 173,8 миллиона.

57,8 миллиона уйдут на постановочное освещение, 29,5 миллиона — на внутренний декор. На фасад потратят 18,3 миллиона, на обустройство ступеней — 8,2 миллиона и т. д.

Таким образом, общая сумма, потраченная на ремонт дворца культуры в Дербышках, уже перевалила за полмиллиарда: в июне 2019 года на это уже выделяли 412,2 миллиона рублей. Эти работы должны завершиться не позднее 1 июня 2020 года. Историческое здание было возведено в 1959 году, и эскизы его реконструкции предполагают бережное сохранение ретроатмосферы и тематическое оформление.

Вот как характеризуют проект его авторы:

«В проекте появятся утраченная сцена и танцплощадка; усилится спортивная составляющая; появятся качели. Дизайн кафе и других павильонов и МАФов с характерными орнаментами и паттернами — отсылка к деревянной парковой архитектуре того времени.



Существующие элементы благоустройства дополнятся новыми в общей стилистике: классические чугунные скамьи вдоль аллеи с фонарями дополнятся новыми скамьями; появятся вендинговые автоматы с газировкой в ретростиле, на входах будут стенды с информацией о парке. В концепции заложено восстановление скульптур в советском стиле.



Одна из основных тем в концепции — тема Великой Отечественной войны. Проектом предусмотрено восстановление первоначального облика Монумента павшим в Великой Отечественной войне и сохранение символа-надолбы, с добавлением элемента интерактивности.



Характерный элемент — афишные стенды в зоне памятника блокадникам. Стенды, расположенные друг напротив друга, размещены по градостроительной оси Казань — Санкт-Петербург. Они преобразуются в интерактивные стенды с историей Дербышек, историей героев с одной стороны и силуэтами Казани и Ленинграда с другой.

Структурно эти зоны расположены на главной парадной аллее парка — основной оси. Ее значимость подчеркнет дендрология: цветущие кустарники сирени, жасмина, дикой вишни».

Дореконструкция центра «Сайдаш»

На завершение капитального ремонта культурного центра «Сайдаш» в Казани из бюджета Татарстана направят 53,3 миллиона.

«Вишенкой на торте» в двухлетней истории капремонта станут отделочные работы на втором этаже (12,5 миллиона) и внутренняя отделка на первом этаже (9,7 миллиона).

Капремонт в центре «Сайдаш» начался в 2018 году и завершился в ноябре 2019 года. Работы обошлись в 485,6 млн рублей. Так, на главном фасаде заменили витраж, который стал точной копией предшествующего по форме, материалу и дизайну.

Были отремонтированы концертный зал вместимостью до 510 человек и многофункциональный зал на 150 посадочных мест, на первом этаже появились коворкинг на 12 мест, оснащенный компьютерами, и библиотека с читальным залом и кафе. В декабре обновленный центр открыл Рустам Минниханов.

Дарья Пинегина