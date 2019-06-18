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ГИСУ РТ потратит на ремонт здания Минтруда Татарстана до 100 млн рублей

12:41, 18.06.2019
ГИСУ РТ потратит на ремонт здания Минтруда Татарстана до 100 млн рублей
Фото: google.com/maps / скриншот

Главинвестстрой Татарстана объявил тендер на капитальный ремонт здания министерства труда РТ. Начальная стоимость контракта составляет 100,9 млн рублей.

Заявки принимаются с 17 июня до 3 июля 2019 года, говорится в сообщении на сайте госзакупок. Итоги электронного аукциона планируется подвести 8 июля.

Кроме капремонта здания предполагается благоустройство прилегающей территории.

НедвижимостьОбществоВласть Татарстан
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