ГИСУ РТ потратит на ремонт здания Минтруда Татарстана до 100 млн рублей
Главинвестстрой Татарстана объявил тендер на капитальный ремонт здания министерства труда РТ. Начальная стоимость контракта составляет 100,9 млн рублей.
Заявки принимаются с 17 июня до 3 июля 2019 года, говорится в сообщении на сайте госзакупок. Итоги электронного аукциона планируется подвести 8 июля.
Кроме капремонта здания предполагается благоустройство прилегающей территории.НедвижимостьОбществоВласть Татарстан
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