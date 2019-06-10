На ремонт Дворца культуры имени Саид-Галеева в Дербышках выделили более 400 млн рублей

На ремонт здания Дворца культуры имени Саид-Галеева в Дербышках выделено 412,2 млн рублей. Финансироваться работы будут из бюджета Республики Татарстан.



Согласно тендеру, который разместило Главное инвестиционно-строительное управление (ГИСУ) Татарстана на портале госзакупок, в здании на улице Советская, 18 проведут ремонт, а также благоустроят прилегающую территорию.



Исполнитель контракта должен будет завершить все работы не позднее 1 июня 2020 года. Заявки на участие в электронном аукционе по выбору подрядчика принимаются до 26 июня этого года. Сам аукцион назначен на 1 июля.



Ранее сообщалось, что в Казани реконструируют кинотеатр «Чулпан» за 247 млн рублей.

