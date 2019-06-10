Новости общества

14:06 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

На ремонт Дворца культуры имени Саид-Галеева в Дербышках выделили более 400 млн рублей

13:28, 10.06.2019 1
На ремонт Дворца культуры имени Саид-Галеева в Дербышках выделили более 400 млн рублей
Фото: скриншот yandex.ru

На ремонт здания Дворца культуры имени Саид-Галеева в Дербышках выделено 412,2 млн рублей. Финансироваться работы будут из бюджета Республики Татарстан.

Согласно тендеру, который разместило Главное инвестиционно-строительное управление (ГИСУ) Татарстана на портале госзакупок, в здании на улице Советская, 18 проведут ремонт, а также благоустроят прилегающую территорию.

Исполнитель контракта должен будет завершить все работы не позднее 1 июня 2020 года. Заявки на участие в электронном аукционе по выбору подрядчика принимаются до 26 июня этого года. Сам аукцион назначен на 1 июля.

Ранее сообщалось, что в Казани реконструируют кинотеатр «Чулпан» за 247 млн рублей.

ОбществоИнфраструктура Татарстан
Распечатать материал
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 13:38
    В 4 раза больше чем построить новое!)
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров