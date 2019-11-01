Культурный центр «Сайдаш» в Казани реконструировали за 485,6 млн рублей — фото

Фото: пресс служба ﻿ГКУ «Главинвестстрой РТ»

В Казани завершился капитальный ремонт культурного центра «Сайдаш» в Советском районе города. На эти цели было выделено из республиканского бюджета 485,6 млн рублей.

В здании проведен ремонт мягкой кровли, оконных проемов, входных групп, фасада, инженерно-технического обеспечения, также обустроены гигиенические помещения.

Для сохранения существующего облика культурного центра на главном фасаде заменили витраж, который стал точной копией предшествующего по форме, материалу и дизайну. Все конструктивные решения остались неизменными.

Кроме того, в здании были полностью отремонтированы концертный зал вместимостью до 510 человек, многофункциональный зал на 150 посадочных мест. Их оснастили автоматизированным экраном, проектором нового поколения, а также современным звуковым и световым оборудованием. Также здесь разместились студия звукозаписи, танцевальный, камерный и выставочный залы.

На первом этаже культурного комплекса расположились коворкинг на 12 мест, оснащенный компьютерами, и библиотека с читательским залом и кафе.

Отмечается, что все помещения на первом этаже адаптированы для людей с ограниченными возможностями. Также на территории культурного центра появилось еще одно функциональное пространство. Во внутреннем дворе учреждения устроена площадка для проведения мероприятий в летнее время.

Напомним, капремонт в центре «Сайдаш» начался в 2018 году. Общая площадь трехэтажного здания составляет 7,3 тыс. кв. м, передает пресс-служба ГКУ «Главинвестстрой РТ».



Ранее сообщалось, что в нижнекамском лагере «Кама» после капремонта появятся коворкинг, амфитеатр и тренажеры.