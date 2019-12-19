Рустам Минниханов открыл обновленный культурный центр «Сайдаш» в Казани

Сегодня президент РТ Рустам Минниханов открыл обновленный культурный центр «Сайдаш». Президент ознакомился с проведенным в здании капитальным ремонтом и использованными в ремонте строительными и отделочными материалами.

На 1 этаже размещается кафе, коворкинг, библиотека. На втором этаже — камерный зал и музыкальный салон, кабинет изобразительного и декоративно-прикладного искусства, многофункциональный зал, выставочный зал, танцевальный зал. Реконструкцию оценил президент Татарстана

«Я, конечно, ожидал увидеть хороший объект после реконструкции, но все мои ожидания сегодня сбылись с лихвой! Это именно тот стандарт, к которому мы должны стремиться!» — передает слова Рустама Минниханова пресс-служба.

Ранее Минниханов подарил 100 автомобилей лучшим руководителям поселений в РТ.