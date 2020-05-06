Главное за выходные: субсидии на поддержку бизнеса, отсрочка выплат по кредитам и план выхода из самоизоляции
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за прошедшие выходные на утро среды, 6 мая:
- Российским регионам, в том числе и Татарстану, на 2020 год дали отсрочку выплат по кредитам, взятым из федерального бюджета. Причиной льготы стала пандемия коронавируса и связанные с ней необходимые расходы региональных бюджетов, ранее в них не предусмотренные, — ликвидация последствий пандемии, в том числе поддержка социально незащищенных групп населения, оказание помощи бизнесу.
- Президент Татарстана Рустам Минниханов во вторник посетил площадку возле Республиканской клинической инфекционной больницы, где идет строительство второго корпуса РКИБ. Предполагается, что к 15 августа здание будет сдано.
- Президент РФ Владимир Путин проведет совещание по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в среду, 6 мая. На нем планируется обсудить и рекомендации по поэтапному выходу из режима самоизоляции.
- Из 2 млрд рублей, выделенных правительством России на поддержку малого и среднего бизнеса в регионах, Татарстан на спасение предпринимателей в период коронавирусной пандемии получит 67,637 тыс. рублей.
- Ассоциация рыболовов обратилась к властям с просьбой разрешить рыбалку в период самоизоляции, так как рыбалка является отдельным видом спорта.
- Студенты Казанского медицинского университета жалуются в соцсетях на то, что их принуждают присоединиться к лечению больных с COVID-19.
- 93-летняя Бибинур Лутфуллина из Казани наконец получила свою квартиру. Жилищный вопрос труженицы тыла Бибинур Лутфуллиной был решен по поручению президента Татарстана Рустама Минниханова.
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