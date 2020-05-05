Татарстан в 2020 году избежит выплат 573 млн рублей в федеральный бюджет

Фото: пресс-служба ГД РФ

Российским регионам, в том числе и Татарстану, на 2020 год дали отсрочку от выплат по кредитам, взятым из федерального бюджета. Причиной льготы стала пандемия коронавируса и связанные с ней необходимые расходы региональных бюджетов, ранее в них не предусмотренные, ликвидацию последствий пандемии — в том числе поддержка социально незащищенных групп населения, оказание помощи бизнесу. Соответствующее постановление было опубликовано на сайте правительства накануне днем за подписью российского премьера Михаила Мишустина.

«В 2020 году регионы полностью освобождаются от погашения долга. В 2021–2024 годах будут выплачивать по 5% задолженности ежегодно, в 2025–2029 годах — остаток равными долями с возможностью досрочного погашения. Средства, которые освободятся в 2020 году, субъекты смогут направлять на ликвидацию последствий распространения коронавирусной инфекции, а также на компенсацию снижения налоговых и неналоговых доходов», — сказано в постановлении.

По информации ИА «Татар-информ», в 2020 году Татарстан должен был погасить часть задолженности на сумму 573 млн рублей.