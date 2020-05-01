Вдова ветерана войны Бибинур Лутфуллина получила жилье в «Салават купере»

Сегодня 93-летняя Бибинур Лутфуллина из Казани отмечает новоселье. Жилищный вопрос труженицы тыла Бибинур Лутфуллиной был решен по поручению президента Татарстана Рустама Минниханова. Однокомнатная квартира была предоставлена Госжилфондом РТ, сообщила пресс-служба ГЖФ.



До этого Бибинур Лутфуллина проживала в старом частном доме без удобств в Казани. Пожилая женщина не могла переехать в благоустроенное жилье из-за ошибки в документах.

Президент Татарстана был возмущен, узнав о том, что расхождения в написании фамилии, отчества и даты рождения были главным препятствием для переезда из ветхого жилья.

Рустам Минниханов потребовал решить вопрос о внесении необходимых изменений в документы вдовы ветерана ВОВ Рашита Лутфуллина. Президент Татарстана поручил до 9 мая 2020 года обеспечить женщину жильем. Он указал чиновникам на «недопустимость бюрократизма», особенно когда речь идет о ветеранах.

Сегодня вдова ветерана получила ключи от однокомнатной квартиры общей площадью 41 кв. метр. Новоселье в преддверии 75-летия Победы труженица тыла отметит в доме №8 по улице Наиля Юсупова (строительный №4-8) в жилом районе «Салават купере».