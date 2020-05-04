Путин проведет совещание по выходу из режима самоизоляции в среду

Президент РФ Владимир Путин проведет совещание по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в среду, 6 мая. На нем планируется обсудить и рекомендации по поэтапному выходу из режима самоизоляции.

Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».

Напомним, что на совещании 28 апреля Путин поручил разработать планы поэтапного снятия карантинных ограничений, чтобы улучшить положение экономики, но минимизировать риски вспышки COVID-19.