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Путин проведет совещание по выходу из режима самоизоляции в среду

15:19, 04.05.2020
Путин проведет совещание по выходу из режима самоизоляции в среду
Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин проведет совещание по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в среду, 6 мая. На нем планируется обсудить и рекомендации по поэтапному выходу из режима самоизоляции.

Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».

Напомним, что на совещании 28 апреля Путин поручил разработать планы поэтапного снятия карантинных ограничений, чтобы улучшить положение экономики, но минимизировать риски вспышки COVID-19.

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